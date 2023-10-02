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«Cпартак» – худшая команда этого сезона РПЛ по игре на стандартах

«Cпартак» – худшая команда этого сезона РПЛ по игре на стандартах
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Московский «Спартак» является худшей командой этого сезона МИР Российской Премьер-Лиги по игре на стандартах, сообщает Opta Sports.

Красно-белые остаются единственной командой в этом сезоне РПЛ, ещё ни разу не забившей со стандартов (без учёта пенальти).

А по пропущенным голам со стандартов «Спартак» делит последнее место с «Сочи» (по 4). Спартаковцы трижды пропустили с непрямых штрафных и один раз с аута.

Напомним, красно-белые разгромно проиграли в 10-м туре РПЛ «Крыльям Советов» со счётом 0:4, где дублем отметился Юрий Горшков, а по голу забили Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

На данный момент десяти сыгранных матчей «Спартак» располагается на 7-й строчке с 16 очками. Единоличным лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 24 очка.

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