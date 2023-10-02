Умер бывший футболист и президент «Манчестер Сити» Фрэнсис Ли

Умер бывший нападающий и президент английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Фрэнсис Ли в возрасте 79 лет.

«С глубоким сожалением и тяжестью в сердце сообщаем о кончине бывшего игрока и президента «Манчестер Сити» Фрэнсиса Ли. Все в нашем клубе хотели бы выразить соболезнования друзьям и близким Фрэнсиса в это трудное время», — сообщает официальный сайт клуба.

Ли выступал за «Манчестер Сити» в 1967-1974 годах, проведя 249 матчей и забив 112 голов. В составе клуба он становился обладателем Кубка Англии (1969), Кубка английской лиги (1970), Кубка обладателей кубков (1970) и двукратным обладателем Суперкубка Англии (1968, 1972).

Также Ли выступал за «Дерби Каунти», в составе которого завоевал Суперкубок Англии (1975), и «Болтон». Кроме того, провёл 27 матчей за сборную Англии, где забил 10 голов. В 2010 году он был включён в Зал славы английского футбола.

После окончания игровой карьеры Ли стал бизнесменом. В 1994-1998 годах был владельцем и президентом «Манчестер Сити».