Тухель — о подписании Боатенга: сейчас он набирает форму, решение будет принято чуть позже

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о возможном подписании экс-защитника сборной Германии Жерома Боатенга.

«Жером — игрок с большими заслугами перед «Баварией» и имеет право тренироваться с нами.

Боатенг на данный момент находится в Мюнхене и поддерживает себя в тонусе. Сейчас он тренируется с командой и набирает форму. Решение о подписании полноценного контракта будет принято чуть позже», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, Боатенг играл в «Баварии» на протяжении десяти лет. За это время немецкий защитник принял участие в 363 матчах за мюнхенский клуб, в которых забил 10 голов и отдал 25 результативных передач.

Последним клубом немецкого защитника был «Лион». Соглашение Боатенга с французским клубом истекло 1 июля этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество.