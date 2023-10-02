РФС предлагает клубам проводить битву взглядов перед матчами

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Терёшин заявил, что РФС хочет предложить клубам проводить битву взглядов с участием игроков и тренеров перед матчами.

«Хочется видеть face to face перед матчами со стороны тренеров и футболистов, как в единоборствах. В этом нет ничего плохого, это открытость и неожиданность», — приводит слова Терёшина ТАСС.

Битва взглядов — традиция в смешанных единоборствах и боксе, когда соперники в преддверии поединка становятся лицом к лицу друг перед другом.

На данный момент в МИР Российской Премьер-Лиге единоличным лидером является «Краснодар», у которого 24 очка. Ему конкуренцию составляют «Крылья Советов» (21) и «Локомотив» (18).