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РФС предлагает клубам проводить битву взглядов перед матчами

РФС предлагает клубам проводить битву взглядов перед матчами
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Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Терёшин заявил, что РФС хочет предложить клубам проводить битву взглядов с участием игроков и тренеров перед матчами.

«Хочется видеть face to face перед матчами со стороны тренеров и футболистов, как в единоборствах. В этом нет ничего плохого, это открытость и неожиданность», — приводит слова Терёшина ТАСС.

Битва взглядов — традиция в смешанных единоборствах и боксе, когда соперники в преддверии поединка становятся лицом к лицу друг перед другом.

На данный момент в МИР Российской Премьер-Лиге единоличным лидером является «Краснодар», у которого 24 очка. Ему конкуренцию составляют «Крылья Советов» (21) и «Локомотив» (18).

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