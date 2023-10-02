Андреев: у «Оренбурга» нет проблем с мотивацией. На матчи не с топами тяжело настраиваться

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев назвал главную проблему команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У «Оренбурга» никогда не было проблем с мотивацией. На топовые команды нам не надо настраивать футболистов, а вот с играми иного уровня сложности возникают. Должно быть одинаковое желание со всеми соперниками. Думаю, это происходит по той причине, что все хотят себя показать с топами, показать, что они не хуже, но это нужно делать регулярно», – приводит слова Андреева Metaratings.ru.

Напомним, в 10-м туре чемпионата России «Оренбург» одержал домашнюю и волевую победу над «Зенитом» со счётом 3:1. Таким образом, подопечные Давида Деограсии занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Ближайшую игру в первенстве страны команда проведёт в субботу, 7 октября в Калининграде с «Балтикой». Начало встречи в 16:30 мск.