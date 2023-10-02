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Игорь Федотов оценил судейство в матче «Крылья Советов» — «Спартак»

Игорь Федотов оценил судейство в матче «Крылья Советов» — «Спартак»
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Российский арбитр Игорь Федотов высказался о работе судьи Рафаэля Шафеева в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак» (4:0).

«Шафеев — красавец, вывез такую серьёзную игру. Явно прогрессирует этот арбитр», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

В составе «Крыльев Советов» дубль на счету Юрия Горшкова. Ещё по одному мячу забили Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 10 матчей. «Спартак» располагается на пятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).

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