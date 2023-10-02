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Радимов – о «Крыльях»: скорость и интенсивность у команды просто европейская

Радимов – о «Крыльях»: скорость и интенсивность у команды просто европейская
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов подвёл итоги 10-го тура МИР РПЛ, где заявил, что «Крылья Советов» показывают европейскую игру, а также выделил ещё две команды с положительной стороны.

«Порадовал «Ростов». У южан в каждом туре залетают шедевры, и всегда мощная интрига — то ведут в два мяча и упускают, то отыгрываются. Праздник для нейтрального болельщика.

«Оренбург». Переломить матч против чемпиона после пропущенного мяча на первой минуте — это сильно. Причём всё заслуженно, и команда не отбивалась, а пыталась играть в футбол и выглядела прилично.

«Крылья Советов». Скорость и интенсивность у команды просто европейская, суперигра. Ну и болельщики! Вспоминаю, как сам играл в Самаре на старом «Металлурге» и как ярко нас тогда поддерживали. Уверен, и сейчас трибуны гонят футболистов вперёд. Ну и отмечаем Осинькина и его работу с командой», — написал Радимов в «Телеграме».

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