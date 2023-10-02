Орлов: я на стороне Гончаренко – это красноречивое молчание, которое всем понятно

Футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался о поведении главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко на пресс-конференции после матче 10-го тура, в котором его команда упустили победу над «Ростовом» (2:2). Напомним, белорусский специалист демонстративно не ответил ни на один вопрос журналистов, молча присутствуя в зале.

«При счёте 2:0 в пользу «Урала» ни за что назначается пенальти. Один мяч отыгрывается, а в итоге заканчивается матч со счётом 2:2. Что делать тренеру? Есть регламент — он пришёл. Там нигде не написано, что он не может молчать, поэтому его не могут наказать. Но это было красноречивое молчание, которое всем понятно. И я на его стороне. Когда определят и объявят, что судья не прав, что это даст «Уралу»? Нам не объявляют наказания, но если судья так грубо ошибается, то его надо как-то наказывать», — сказал Орлов в эфире Youtube-программы «Такой футбол».