Харин — о первом вызове в сборную России: эмоции переполняют, мечта сбылась

Футболист «Ахмата» Евгений Харин поделился эмоциями от новости о вызове в сборную России.

«Только что узнал от своего знакомого о вызове в сборную. Позвонил мне и сказал, что я в списке. Испытываю только радостные, положительные чувства от своего первого вызова. Эмоции переполняют. Надеюсь, закрепиться в сборной.

Главная цель — попасть в национальную команду и как можно лучше себя там проявлять, закрепиться в основном составе.

Я в 18 лет получил российское гражданство и уже тогда хотел попасть в сборную России. Получается, мечта сбылась», — приводит слова Харина «Sport24».

Напомним, Евгений пришёл в грозненский клуб летом 2018 года в качестве свободного агента из эстонской «Левадии». В нынешнем сезоне Харин провёл за «Ахмат девять матчей во всех турнирах, где отметился тремя голевыми передачами.