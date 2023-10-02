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«Фулхэм» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 7-го тура АПЛ

«Фулхэм» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 7-го тура АПЛ
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В матче 7-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Фулхэм» и «Челси». Команды будут играть на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном. Начало игры — в 22:00 мск.

Англия - Премьер-лига . 7-й тур
02 октября 2023, понедельник. 22:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Фулхэм»: Лено, Кастань, Диоп, Рим, Робинсон, Рид, Пальинья, Перейра, Уилсон, Виллиан, Хименес.

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Дисаси, Силва, Колвилл, Кайседо, Галлахер, Палмер, Фернандес, Мудрик, Броя.

В прошлом сезоне чемпионата Англии в матче первого круга «Фулхэм» обыграл «Челси» со счётом 2:1, а во втором круге команды сыграли вничью — 0:0. В прошлом туре «Фулхэм» поделил очки с «Кристал Пэлас» (0:0), а «Челси» уступил «Астон Вилле» (0:1).

«Фулхэм» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала восемь очков за шесть матчей. «Челси» находится на 15-й строчке, заработав пять очков. Лидирует «Манчестер Сити» (18).

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