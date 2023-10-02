Бистрович: нет еврокубков? Не думаю, что уровень РПЛ может упасть из-за этого

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович заявил, что уровень РПЛ не пострадал во время изоляции российского футбола. Также хорватский игрок рассказал о поступавших ему предложениях от других клубов этим летом.

«Были у меня предложения от других клубов по аренде или трансферу, кроме «Балтики»? Да, от европейских команд, но это уже неважно. Летом у меня была операция, и я долго восстанавливался, а когда позвонил Сергей Игнашевич, принял решение, что надо соглашаться на аренду в «Балтику». Я хорошо знаком с чемпионатом России.

Отсутствие еврокубков для российских команд? Не думаю, что это влияет на уровень чемпионата. Он не снизился за то время, пока я выступал в других первенствах. Может, только чуть-чуть, но все матчи такие же интенсивные, как и были», — приводит слова Бистровича «РБ Спорт».

Напомним, хорват выступает за «Балтику» на правах годичной аренды. Хавбек принадлежит московскому ЦСКА. Соглашение Бистровича с армейцами действует до конца июня 2024 года.