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Радимов – о Кордобе: сильнейший нападающий чемпионата, умеет всё

Радимов – о Кордобе: сильнейший нападающий чемпионата, умеет всё
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Советник «Зенита» Владислав Радимов подвёл итоги 10-го тура МИР РПЛ, где заявил, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба является сильнейшим нападающим чемпионата, а также выделил ещё двух игроков с положительной стороны и определил гол тура.

«Порадовал Матиас Перес. Защитник «Оренбурга» здорово борется, читает игру, начинает атаки, провёл хороший матч и впечатлил.

Джон Кордоба. Записал в актив гол+пас. Сильнейший нападающий чемпионата, умеет всё — игра головой, скорость, работа корпусом — у него есть всё, что нужно форварду.

Юрий Горшков. Тут всё очевидно — дубль крайнего защитника, причём оба гола замечательные.
Гол тура забил Виктор Давила. Наконец открыл счёт своим голам за команду, и сделал это красиво», — написал Радимов в «Телеграме».

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