Главу судейства РФС Мажича назначили инспектором на матч украинского клуба в ЛЧ

Руководителя департамента судейства РФС Милорада Мажича назначили инспектором на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Антверпеном» и украинским «Шахтёром», сообщает УЕФА.

Встреча группы H пройдёт в бельгийском Дерне в среду, 4 октября. Игру обслужит словенская бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем. Делегатом УЕФА назначен Ян Виллем ван Доп из Нидерландов.

Мажич был назначен руководителем департамента судейства РФС в конце июня, заключив контракт на два года с возможностью продления еще на один. Сербский арбитр работал на чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА-2016, финале Кубка конфедераций-2017 и финале Лиги чемпионов-2017/18.

В дни матчей Лиги чемпионов будут проходить игры 5-го тура Фонбет Кубка России.