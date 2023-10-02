В «Монако» Головина сменился генеральный директор

Футбольный клуб «Монако» объявил о назначении Тиагу Скуру на пост генерального директора команды, сообщает официальный сайт клуба.

Функционер будет находиться в подчинении у российского предпринимателя и владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Скуру будет курировать всю деловую и спортивную деятельность клуба.

Тиагу сменил Бена Ламбрехта, который ушел с поста генерального директора по обоюдному согласию сторон. Также «Монако» покинул Пол Митчелл, который с 2020 года занимал должность спортивного директора.

Напомним, за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. За нынешний сезон футболист провёл за команду шесть матчей в чемпионате, где отметился двумя голами и одной голевой передачей.

Команда возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1, набрав 14 очков в семи матчах.