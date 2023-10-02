Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Монако» Головина сменился генеральный директор

В «Монако» Головина сменился генеральный директор
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Монако» объявил о назначении Тиагу Скуру на пост генерального директора команды, сообщает официальный сайт клуба.

Функционер будет находиться в подчинении у российского предпринимателя и владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Скуру будет курировать всю деловую и спортивную деятельность клуба.

Тиагу сменил Бена Ламбрехта, который ушел с поста генерального директора по обоюдному согласию сторон. Также «Монако» покинул Пол Митчелл, который с 2020 года занимал должность спортивного директора.

Напомним, за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. За нынешний сезон футболист провёл за команду шесть матчей в чемпионате, где отметился двумя голами и одной голевой передачей.

Команда возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1, набрав 14 очков в семи матчах.

Материалы по теме
«Монако» Головина вырвал победу у «Марселя» и возглавил таблицу Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android