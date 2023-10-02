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Руководство «Ромы» хочет пригласить Конте на замену Моуринью

Руководство «Ромы» хочет пригласить Конте на замену Моуринью
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Руководство итальянской «Ромы» хочет пригласить тренера Антонио Конте на замену наставнику римлян Жозе Моуриньо, сообщает Sport Mediaset.

Контракт главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью истекает летом 2024 года, и с высокой долей вероятности португалец покинет клуб. Поэтому владельцы «Ромы», по слухам, уже ищут сменщика португальцу. Мечта руководства римского клуба — назначить Антонио Конте, который сейчас находится без клуба.

Кроме того, альтернативной заменой может стать Алессио Дионизи, который сейчас возглавляет «Сассуоло». Чёрно-зелёные после шести матчей итальянской Серии А находятся на 9-й строчке с девятью очками.

«Рома» провалила старт сезона-2023/24, набрав лишь восемь очков в семи турах, и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А.

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