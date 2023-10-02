Руководство «Ромы» хочет пригласить Конте на замену Моуринью

Руководство итальянской «Ромы» хочет пригласить тренера Антонио Конте на замену наставнику римлян Жозе Моуриньо, сообщает Sport Mediaset.

Контракт главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью истекает летом 2024 года, и с высокой долей вероятности португалец покинет клуб. Поэтому владельцы «Ромы», по слухам, уже ищут сменщика португальцу. Мечта руководства римского клуба — назначить Антонио Конте, который сейчас находится без клуба.

Кроме того, альтернативной заменой может стать Алессио Дионизи, который сейчас возглавляет «Сассуоло». Чёрно-зелёные после шести матчей итальянской Серии А находятся на 9-й строчке с девятью очками.

«Рома» провалила старт сезона-2023/24, набрав лишь восемь очков в семи турах, и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А.