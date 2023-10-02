Рептилоиды, кокос и венгерская кухня. ХиТ#157

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и таймкоды:

0:15 — Привет, рептилоиды!

1:19 — Разбор судейства в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (ну и про футбол немного).

20:31 — «Сити» проиграл, но сколько же тут совпало.

38:57 — «Наполи» подставил сам себя (+ кулинарный квиз).

54:31 — «Бавария» опять потеряла очки. Чтоооо?

1:08:28 — Феномен «Жироны», статистика Тчуамени и глупость Начо.

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Гриша объясняет, почему не стоит верить в новости об исключении «Барселоны» из Ла Лиги

Кирилл считает, что поражение «Ливерпуля» от «Тоттенхэма» сделает команду сильнее

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