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Рептилоиды, кокос и венгерская кухня. ХиТ#157

Рептилоиды, кокос и венгерская кухня. ХиТ#157
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Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и таймкоды:

0:15 — Привет, рептилоиды!
1:19 — Разбор судейства в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (ну и про футбол немного).
20:31 — «Сити» проиграл, но сколько же тут совпало.
38:57 — «Наполи» подставил сам себя (+ кулинарный квиз).
54:31 — «Бавария» опять потеряла очки. Чтоооо?
1:08:28 — Феномен «Жироны», статистика Тчуамени и глупость Начо.

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