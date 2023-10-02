Рептилоиды, кокос и венгерская кухня. ХиТ#157

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
Описание и таймкоды:
0:15 — Привет, рептилоиды!
1:19 — Разбор судейства в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (ну и про футбол немного).
20:31 — «Сити» проиграл, но сколько же тут совпало.
38:57 — «Наполи» подставил сам себя (+ кулинарный квиз).
54:31 — «Бавария» опять потеряла очки. Чтоооо?
1:08:28 — Феномен «Жироны», статистика Тчуамени и глупость Начо.
Подписывайтесь на телеграм-каналы Оkkо Спорт и «Чемпионат»
Гриша объясняет, почему не стоит верить в новости об исключении «Барселоны» из Ла Лиги
Кирилл считает, что поражение «Ливерпуля» от «Тоттенхэма» сделает команду сильнее
Слушайте аудиоверсию подкаста на всех платформах:
• в Apple Podcasts
• в Google Podcasts
• в «Звук»
• в приложениях Android
• в «Яндекс.Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster