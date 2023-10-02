Голкипер «Валвейка» Вассен вернулся домой из больницы и поблагодарил всех за поддержку

Голкипер «Валвейка» Этьен Вассен вернулся домой из больницы и поблагодарил за поддержку после потери сознания во время матча 7-го тура чемпионата Нидерландов с «Аяксом» из-за столкновения с нападающим амстердамцев Брайаном Бробби. Игра была остановлена при счёте 3:2 в пользу «Аякса» и не была возобновлена.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить врачей, конечно, и медиков «Аякса», и персонал скорой помощи за быстрые и правильные действия. Я понимаю, что поддержка поступает со всех сторон. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто сочувствует мне и моей семье. Мы очень ценим вашу поддержку.

Сегодня утром у меня был короткий видеозвонок с моими товарищами по команде, персоналом и всеми, кто связан с «Валвейком». Было очень приятно снова всех увидеть.

Первый период моего выздоровления состоит из отдыха. Поэтому я не смогу отвечать на все сообщения в предстоящий период.

Сейчас важно сосредоточиться на матче против «Алмере Сити» в следующую субботу. Давайте массово поддержим команду. Я полностью уверен в своих товарищах по команде, они будут бороться за победу!» — приводит слова Вассена пресс-служба клуба.