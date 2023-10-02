Федерико Вальверде: мечтаю когда-нибудь стать капитаном «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о своей главной футбольной мечте.

«Мечтаю однажды стать капитаном мадридского «Реала». Это было бы безумным чувством для меня. Сопоставимо с тем, когда я впервые примерил повязку в сборной Уругвая.

В «Реале» я всегда стараюсь учиться у Модрича, Карвахаля, Крооса. На данный момент именно они наши капитаны, олицетворение команды.

Быть капитаном мадридского «Реала» — моя главная мечта», — приводит слова Вальверде журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Вальверде выступает за «Реал» на протяжении семи лет (с 2016 года). В текущем сезоне хавбек провёл девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.