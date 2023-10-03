Роберто Фернандес: я изучал информацию по Игнашевичу, у него была выдающаяся карьера

Защитник «Балтики» Роберто Фернандес высказался о наставнике команды Сергее Игнашевиче.

«В курсе ли я, что Игнашевич в прошлом известный российский защитник? Конечно! Перед тем, как приехать сюда, я изучал информацию по нему. У него была выдающаяся карьера, думаю, каждый хотел бы её повторить.

Защитники «Балтики» получают персональный подсказ от Игнашевича? Да, конечно. Но знаете что? Он всегда старается помогать не только как тренер. Как бы это объяснить? Так как он в недавнем прошлом был сам футболистом, он понимает, что чувствуют игроки. Он подойдёт, что-то расскажет, подскажет – всегда помогает. Особенно мы, защитники, стараемся перенять его опыт.

Несмотря на то, что у него как у тренера нет многолетней карьеры, у него большой игровой опыт. Он мне рассказывает много о том, какой была его карьера в качестве игрока, потому что понимает, когда ты переживаешь из-за каких-то плохих моментов на поле или за его пределами. Он чувствует это как игрок в прошлом. Поэтому он имеет какую-то особую связь с командой. Лично для меня это очень важно.

Три главных качества Игнашевича как тренера? Дисциплина, требовательность и ментальность», — приводит слова Фернандеса Metaratings.