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Спортивный директор «Оренбурга» — о Деограсии: он вообще не сидел в кабинете

Спортивный директор «Оренбурга» — о Деограсии: он вообще не сидел в кабинете
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о назначении главного тренера команды Давида Деограсии.

«От пяти месяцев, проведённых Деограсией в академии «Оренбурга», в восторге не только я, но и родители детей. Он так их расположил к себе.

Мой сын занимается в академии, и я видел весь тренировочный процесс. Разница колоссальная между тем, что было четыре года до прихода Давида, и тем, что есть сейчас, спустя пять месяцев.

Я поехал на турнир, увидел, во что они играют, и понял, что с такой работой у нас начнут появляться хорошие футболисты. Все, что было до этого, – просто катастрофа.

За время работы в академии он смог правильно поставить себя в коллективе. Я видел это воочию. Это человек с яйцами. Чтобы вы понимали, он вообще не сидел в кабинете – всегда на всех тренировках присутствовал. Он очень работоспособный и глубокий человек», — сказал Андреев в выпуске You-Tube-канала «Это футбол, брат!»

Испанский тренер возглавил «Оренбург» в августе 2023 года. С марта он работал в академии клуба.

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