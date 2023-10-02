Михаил Мудрик забил первый гол за «Челси» в АПЛ

В эти минуты проходит матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Фулхэм» и «Челси». Команды играют на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном. «Челси» выигрывает со счётом 2:0.
Счёт в матче открыл украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик. Он отличился на 18-й минуте. Это его первый гол в английской Премьер-Лиге. Голевую передачу Мудрику отдал Леви Колвилл. Украинец проводит 20-й матч в чемпионате Англии. Через минуту нападающий Армандо Броя увеличил преимущество гостей.
«Фулхэм» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала восемь очков за шесть матчей. «Челси» находится на 15-й строчке, заработав пять очков. Лидирует «Манчестер Сити» (18).
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