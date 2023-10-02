Британский миллиардер Рэтклифф может купить 25% акций «МЮ» за £ 1,5 млрд

Британский миллиардер и глава химической компании «Ineos» Джим Рэтклифф может сделать предложение о приобретении 25% акций «Манчестер Юнайтеда» за £ 1,5 млрд, сообщает Sky Sports.

Эта сумма соответствует оценкам нынешних владельцев «Юнайтед» – за продажу всех акций Глейзеры хотели получить около 6 миллиардов фунтов.

Если такая сделка будет осуществлена, то Глейзеры практически наверняка сохранят контроль над «Юнайтед». Они руководят клубом с 2005 года.

Напомним, семья Глейзеров выставила клуб на продажу осенью прошлого года. Джим Рэтклифф претендовал на приобретение «красных дьяволов». Но с ним конкурировал катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани. Однако сделка до сих пор не была оформлена ни с одним из инвесторов.