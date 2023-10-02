Петрушин: самарцы сыграли настолько здорово, что не оставили от «Спартака» камня на камне

Футбольный эксперт Алексей Петрушин подвёл итоги матча 10-го тура чемпионата России, в котором «Крылья Советов» на домашней арене разгромили московский «Спартак» (4:0).

«Счёт получился очень крупным. Год назад там играло «Динамо» и получило пять мячей. Хотя боролось за чемпионство. А вчера самарцы сыграли настолько здорово, что не оставили от «Спартака» камня на камне. Хотя москвичи тоже могли забивать. Но не сделали этого. А «Крылья» поиздевались над «Спартаком». Особенно это касается четвертого мяча. У красно-белых есть проблемы в составе, потому что Абаскаль никак не может найти золотую середину. Джикия сел в запас. А это тот игрок, который цементировал оборону.

Информация о возможном увольнении Абаскаля, несмотря на то, то московская команда занимает пятое место? «Спартак» у нас народная команда, особая. Отношение к ней тоже особое. Из этого и исходят. Думаю, всё может быть. Если у Абаскаля хорошее отношение с игроками, то, может быть, ребята будут играть за него в матче с ЦСКА. Важно если команда верит в тренера. Если нет, то это бесполезно», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».