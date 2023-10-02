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ЭСК РФС рассмотрит пять эпизодов в матче «Ростов» — «Урал»

ЭСК РФС рассмотрит пять эпизодов в матче «Ростов» — «Урал»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит пять эпизодов матча 10-го тура Мир Российской премьер-Лиги «Ростов» — «Урал» (2:2). Три момента — по обращению екатеринбургской команды и два — по обращению южан.

«ЭСК РФС по обращению «Урала» рассмотрит три эпизода в матче с «Ростовом». Это моменты с назначением пенальти на 31-й минуте, с неназначением пенальти на 34-й минуте, а также с удалением (полузащитника «Урала») Андрея Егорычева на 78-й минуте. Также по итогам этого матча по обращению «Ростова» будут рассмотрены эпизоды на 17-й минуте с засчитанным голом и на 23-й минуте с неназначением пенальти.

Также ЭСК РФС по обращению казанского «Рубина» рассмотрит эпизод с засчитанным голом на 24-й минуте матча с «Краснодаром», — сообщает официальный сайт РФС.

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