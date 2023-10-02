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Дубль Талиски и гол Роналду принесли «Аль-Насру» волевую победу в матче азиатской ЛЧ

Дубль Талиски и гол Роналду принесли «Аль-Насру» волевую победу в матче азиатской ЛЧ
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Сегодня, 2 октября, саудовский «Аль-Наср» обыграл таджикский «Истиклол» в домашнем матче 2-го тура группового этапа Азиатской Лиги чемпионов. Матч проходил на «Мрсул Пар» в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Счёт в матче открыл игрок гостевой команды Сенин Себай на 44-й минуте.

После перерыва на 66-й минуте Криштиану Роналду отыграл один мяч.

А вскоре на 72-й минуте Андерсон Талиска после передачи Аймана Яхья вывел хозяев вперёд.

Ещё через 5 минут Талиска оформил дубль с передачи Абдулрахмана Гариба.

Лига чемпионов АФК . Группа E. 2-й тур
02 октября 2023, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
3 : 1
Истиклол
Душанбе, Таджикистан
0:1 Себай – 44'     1:1 Роналду – 66'     2:1 Талиска – 72'     3:1 Талиска – 77'    

Напомним, «Истиклол» из Душанбе возглавляет российский тренер Игорь Черевченко.

На данный момент «Аль-Наср» после двух матчей в групповой стадии Азиатской Лиги чемпионов идёт на 1-ом месте с 6 очками. А команда российского специалиста после 2-го тура располагается на 3-й строчке с одним очком.

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