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«Пришлось пожертвовать зрелищностью». Тренер «Химок» Талалаев — о матче с «Акроном»

«Пришлось пожертвовать зрелищностью». Тренер «Химок» Талалаев — о матче с «Акроном»
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Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал победу в матче 12-го тура Мелбет Первой лиги с тольяттинским «Акроном» (2:0).

«Хорошая победа над серьёзной командой. Мы знаем силу «Акрона», особенно на своем поле. Нам удалось нейтрализовать сильные качества соперника и показать свои. Ребята — большие молодцы, проделали огромную работу! Нам не очень удаются игры на искусственном поле, поэтому пришлось пожертвовать зрелищностью для прагматизма.

В первом тайме мы реализовали свои моменты. У «Акрона» не было ни одного удара в створ. Во втором – мы перестали выбегать в атаку. Поскольку психологически тяжело играть так же строго при счете 2:0, мы упустили инициативу, и у «Акрона» были моменты, выручил вратарь. Ещё нам назначили пенальти за попадание мяча нашему защитнику в затылок. Не очень приятная традиция у моих команд в Тольятти: два выезда – два пенальти. Все ошибаются, будем смотреть в будущее.

Хочется поблагодарить болельщиков, которые сюда приехали. У нас была очень хорошая группа поддержки.

Это только шаг вперёд, предстоит ещё много работы. Выездная игра, хорошая победа, идём дальше», – приводит слова Талалаева официальный сайт «Химок».

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