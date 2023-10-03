Кардона принёс победу «Лас-Пальмасу» на последней минуте в матче с «Сельтой»

Вчера, 2 октября, испанский «Лас-Пальмас» обыграл «Сельту» из Виго в домашнем матче 8-го тура испанской Ла Лиги. Матч проходил на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе. Главным арбитром матча являлся Хавьер Альберола Рохас. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Встреча завершилась со счётом 2:1.
На 34-й минуте главный судья матча при помощи системы VAR отменил гол гостей, который забил Йёрген Ларсен.
И всё же на 67-й минуте гости смогли открыть счёт, голом отличился Анастасиос Дувикас.
На 84-й минуте игрок хозяев Хонатан Виера с 11-метровой точки сделал счёт равным.
На 96-й минуте Марк Кардона с передачи Хоната Виеры забил важный гол и принёс победу домашней команде.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
По итогу на данный момент после восьми сыгранных матчей «Лас-Пальмас» располагается на 14-й строчке с восьмью очками, а «Сельта» находится на 18-ом месте с пятью очками.
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