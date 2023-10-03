«Фиорентина» забила 83 гола в 2023 году. В топ-5 лиг больше только у «Сити» и «Реала»

В матче 7-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» на домашней арене разгромила «Кальяри» (3:0). Таким образом, на счету флорентийской команды 83 гола во всех соревнованиях в 2023 году.

По количеству забитых мячей с начала года «Фиорентина» занимает третье место среди клубов из топ-5 лиг. Больше смогли забить только «Манчестер Сити» (109 голов) и «Реал» (92).

Топ-5 клубов топ-5 лиг по числу забитых голов выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» – 109;

2. «Реал» – 92;

3. «Фиорентина» – 83;

4. «Манчестер Юнайтед» – 81;

5. «Бавария» – 80.

На данный момент «Фиорентина» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков. В четверг, 5 октября, подопечные Винченцо Итальяно сразятся с венгерским «Ференцварошем» в Лиге конференций.