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Полузащитник «Динамо» Гагнидзе: мы хотим выиграть чемпионат и Кубок России

Полузащитник «Динамо» Гагнидзе: мы хотим выиграть чемпионат и Кубок России
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Полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе рассказал о своих персональных и командных целях на текущий сезон.

«Конечно, все мы хотим забивать голы и отдавать результативные передачи, но самое важное – победа. Мы хотим выиграть чемпионат и Кубок России», – приводит слова Гагнидзе «Матч ТВ».

Лука Гагнидзе присоединился к «Динамо» летом 2021 года за € 1,5 млн из «Динамо» Тбилиси. В нынешнем сезоне грузин провёл на поле за московскую команду семь матчей, где результативными действиями не отметился.

После десяти туров «Динамо» в МИР Российской Премьер-Лиге занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков.

В Фонбет Кубке России «бело-голубые» идут на втором месте в группе D с пятью очками. Следующий матч команда под руководством Лички проведёт 4 октября со «Спартаком».

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