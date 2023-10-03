Хорватский хоккеист «Сочи»: меня поразили пустые трибуны «Фишта». Fan ID — это чересчур

Хорватский нападающий хоккейного клуба «Сочи» Борна Рендулич рассказал о своём опыте посещения футбольного матча с участием «Сочи» на «Фиште».

«Ходил ли я на матчи футбольного «Сочи»? Да, мы однажды выбирались с командой на игру. Кажется, это был первый или второй тур сезона. Меня поразили пустые трибуны «Фишта». Я смотрел на них и думал: «Почему люди не ходят на футбол?

Fan ID — это чересчур. Нам пришлось его оформить, но это слишком сильная мера. Наверное, из-за неё люди и не ходят. В Сочи очень большой стадион, но туда ходят максимум десять тысяч человек», — приводит слова Рендулича AllHockey.

На данный момент «Сочи» в МИР Российской Премьер-Лиге занимает последнее 16-е место с шестью очками. При этом в Фонбет Кубке России южане занимают 3-е место в группе А с пятью очками.