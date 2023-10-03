Криштиану Роналду опубликовал пост после дебютного гола в азиатской Лиге чемпионов

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал свой первый гол за клуб в азиатской Лиге чемпионов. Форвард отличился в домашнем ворого тура группового этапа с таджикским «Истиклолом» (3:1).

«Хорошая игра от всей команды! Счастлив, что забил свой первый гол в азиатской Лиге чемпионов. Мы продолжаем побеждать», — написал Роналду в своём «твиттере».

На данный момент «Аль-Наср» после двух матчей в групповой стадии Азиатской Лиги чемпионов идёт на первом месте с шестью очками.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и 6 результативных передач.

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