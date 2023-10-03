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Тренер «Бёрнли» Венсан Компани высказался о большом количестве ошибок арбитров в АПЛ

Тренер «Бёрнли» Венсан Компани высказался о большом количестве ошибок арбитров в АПЛ
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Главный тренер «Бернли» Венсан Компани поделился мнением о судейском скандале в матче АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

«У нас была такая же ситуация по VAR в этом сезоне – очень неприятно быть не на выигрышной стороне. Но я всё же поддерживаю открытость в подобных вещах.

Лично я предпочитаю говорить о том, что мы можем сделать, понимая, что нам необходимо, а не указывать отдельных людей и говорить о них. Они делают все, что в их силах, но, очевидно, мы совершаем ошибки», – приводит слова Компани ВВС.

Напомним, в минувшем матче 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» играл с «Ливерпулем», судья матча не засчитал чистый гол игрока «красных» Луиса Диаса. Система VAR должна была помочь с его определением, но она не смогла вмешаться.

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