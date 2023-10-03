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В Неаполе произошло землетрясение накануне матча «Наполи» — «Реал» в Лиге чемпионов

В Неаполе произошло землетрясение накануне матча «Наполи» — «Реал» в Лиге чемпионов
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В Неаполе произошло землетрясение накануне матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и «Реалом», сообщает Sport.es.

По данным источника, в некоторых районах города жители почувствовали вибрации, из-за чего некоторые люди обеспокоенные даже вышли на улицы.

Отмечается, эпицентр находился на Флегрейских полях, кальдере вулкана, расположенной в 9 км к северу от города. В эпицентре землетрясения была бы достигнута магнитуда 4 балла по шкале Рихтера.

Также сообщается, что в центре Неаполя, где находились болельщики «Реала», инцидент не заметили.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и «Реалом» состоится 3 октября в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», начало – 22:00 мск.

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