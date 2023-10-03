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Слуцкий прокомментировал разгромное поражение «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Слуцкий прокомментировал разгромное поражение «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»
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Экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал разгромное поражение «Спартака» в матче десятого тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:4).

«Счёт не по игре, не на 4:0. Да, «Крылья Советов» использовали все слабости «Спартака». И опорную зону и недобегание атакующих игроков, «Крылья Советов» моментально, когда раскрывались — убегали. «Спартак» для себя создал очень мало моментов. Тут точно тренерская победа. План тренера «Крыльев Советов» сработал», — сказал Слуцкий на YouTube-канале Коммент.Шоу.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Крылья Советов», в свою очередь, находятся на втором месте.

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