Де Хеа может продолжить карьеру в Турции

Испанский вратарь Давид де Хеа, находящийся в статусе свободного агента, продолжает искать клуб.

Как сообщает Todofichajes, в услугах де Хеа заинтересованы сразу несколько клубов турецкой Суперлиги. Названия заинтересованных в испанском вратаре команд не разглашаются.

Ранее сообщалось об интересе саудовского «Аль-Насра» к кандидатуре испанского вратаря.

В сезоне-2022/2023 Давид де Хеа провёл 58 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт футболиста с «красными дьяволами» истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн. Испанский голкипер выступал за английский клуб с 2011 года.