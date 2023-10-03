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Де Хеа может продолжить карьеру в Турции

Де Хеа может продолжить карьеру в Турции
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Испанский вратарь Давид де Хеа, находящийся в статусе свободного агента, продолжает искать клуб.

Как сообщает Todofichajes, в услугах де Хеа заинтересованы сразу несколько клубов турецкой Суперлиги. Названия заинтересованных в испанском вратаре команд не разглашаются.

Ранее сообщалось об интересе саудовского «Аль-Насра» к кандидатуре испанского вратаря.

В сезоне-2022/2023 Давид де Хеа провёл 58 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт футболиста с «красными дьяволами» истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн. Испанский голкипер выступал за английский клуб с 2011 года.

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