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Почеттино рассказал, почему заменил Мудрика после дебютного гола за «Челси»

Почеттино рассказал, почему заменил Мудрика после дебютного гола за «Челси»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, почему заменил украинца Михаила Мудрика в перерыве матча седьмого тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (2:0). В этой встрече Мудрик забил дебютный гол в составе лондонского клуба.

«Он почувствовал что-то в своем квадрицепсе, что нам нужно оценить. Он не чувствовал себя комфортно, продолжая играть. Мы надеемся, что это не будет большой проблемой и что он сможет быть доступен в субботу», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» в январе 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2031 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.

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