Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча «Реала» с «Наполи»

Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча «Реала» с «Наполи»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с итальянским «Наполи».

«Мы будем играть против одной из лучших команд Италии. Они очень хорошо выступили в прошлом году. Это будет упорный и ровный матч, потому что у них есть настоящее качество и индивидуальные способности. Мы должны проявить дисциплинированность. Если мы сможем сделать то же самое, что и в Жироне, то добьёмся хорошего результата», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

Напомним, матч «Наполи» — «Реал» Мадрид состоится сегодня, 3 октября. Игра начнётся в 22:00 мск. Команды выиграли по матчу в группе С и набрали по три очка.

Материалы по теме
Анчелотти высоко оценил игру Кварацхелии перед матчем ЛЧ между «Наполи» и «Реалом»

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android