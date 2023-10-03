Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча «Реала» с «Наполи»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с итальянским «Наполи».
«Мы будем играть против одной из лучших команд Италии. Они очень хорошо выступили в прошлом году. Это будет упорный и ровный матч, потому что у них есть настоящее качество и индивидуальные способности. Мы должны проявить дисциплинированность. Если мы сможем сделать то же самое, что и в Жироне, то добьёмся хорошего результата», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».
Напомним, матч «Наполи» — «Реал» Мадрид состоится сегодня, 3 октября. Игра начнётся в 22:00 мск. Команды выиграли по матчу в группе С и набрали по три очка.
Материалы по теме
Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти:
Комментарии