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Бекхэм хочет пригласить Модрича в «Интер Майами». Игрок близок к уходу из «Реала»

Бекхэм хочет пригласить Модрича в «Интер Майами». Игрок близок к уходу из «Реала»
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич в ближайшее время может покинуть команду.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях, в приглашении хорватского футболиста заинтересован «Интер Майами». К игроку проявляет интерес Дэвид Бекхэм. Отмечается, что Модрич близок к уходу из «Реала», но в данный момент сосредоточен на выступлениях в мадридской команде, так как хочет снова стать игроком основного состава.

Напомним, Лука Модрич перешёл в мадридский «Реал» из «лондонского «Тоттенхэма» летом 2012 года. За это время хорватский игрок принял участие в 495 матчах команды, в которых отметился 37 голами и 77 результативными передачами.

В минувшем сезоне Модрич отыграл 51 матч за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Контракт хорвата с «Реалом» рассчитан до конца следующего сезона. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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