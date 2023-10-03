Слуцкий ответил на вопрос о возможной отставке Абаскаля из «Спартака»

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после поражения в матче десятого тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:4).

«Это последняя неделя Абаскаля? Не знаю. Могу сказать одно. Если «Спартак» в Кубке проиграет «Динамо», это резонансно накроет волной, будут считать общую статистику, количество пропущенных мячей…будут валить в одну кучу. Поражение от «Динамо» в Кубке точно затруднит подготовку к ЦСКА. Редкий случай, когда кубковый поединок не может быть проходным, потому что волна может накрыть. Самое главное, ты не можешь понять, куда эта волна тебя накроет. Здесь много вариантов. Если ты ротируешь состав и проиграешь, тебя накроет волна негатива, если выиграешь – дальше станет вопрос, оставлять ли этот состав на ЦСКА или нет. Это задача с огромным количеством неизвестных», — сказал Слуцкий на YouTube-канале Коммент.Шоу.

4 октября «Спартак» сыграет с «Динамо» в Кубке России, а 8 октября проведёт матч с ЦСКА в чемпионате страны.