Ди Мария поделился ожиданиями от матча «Бенфики» с «Интером»

Аргентинский полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

«Это будет чрезвычайно трудный матч против игроков высокого уровня. У них много опасных футболистов, которые могут решить исход матча. Но мы приложим все усилия, чтобы постараться завершить игру с положительным результатом», — приводит слова Ди Марии пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч «Интер» — «Бенфика» состоится сегодня, 3 октября. Встреча начнётся в 22:00 мск.

Ди Мария вернулся в «Бенфику» этим летом, перейдя в клуб на правах свободного агента после окончания контракта с туринским «Ювентусом». 35-летний футболист ранее играл за лиссабонский с 2007 по 2010 год.