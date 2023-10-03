Владелец «Интер Майами» рассказал, какое обещание дал Лионелю Месси

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал, что пообещал аргентинскому нападающему Лионелю Месси устроить прощание с болельщиками «Барселоны».

«Уход Месси из «Барселоны» был не по его воле, он не мог попрощаться со своим клубом, который принимал его в детстве, и я думаю, что обстоятельства сложились не так, как хотел Лионель. Я пообещал ему, что сделаю всё возможное в ближайшие годы, чтобы у него была возможность попрощаться со своими болельщиками в Барселоне. Возможно, мы проведём какой-нибудь матч», — приводит слова Маса Marca.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

Фанаты покидают матч «Интер Майами» после замены Месси