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Моуринью: если бы мы не выиграли у «Фрозиноне», Колизей бы взорвался

Моуринью: если бы мы не выиграли у «Фрозиноне», Колизей бы взорвался
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Фрозиноне» (2:0) в матче 7-го тура Серии А.

«Моим ответом было дать игрокам идеальный настрой. После разочарования, давления и критики вы не можете выходить на такую игру с одним сердцем. Если вы это сделаете, получите красную карточку, потеряете голову, когда всё ещё счёт 0:0, или полностью сосредоточитесь на часах, если ведёте 1:0.

Чтобы выиграть эту игру, вы должны иметь эмоциональное равновесие. Я передал этот настрой своим игрокам. Я думаю, что мой опыт ощущения этих трудных моментов помог мне достучаться до футболистов. Когда «Фрозиноне» создавал моменты, мы не паниковали. Это был не день для красивой игры, это было невозможно, особенно против этого соперника. Я продолжаю это говорить, и некоторые могут не согласиться, но итальянский футбол является наиболее тактическим, и поэтому в Италии работают лучшие тренеры.

Лукаку уже много знает, как и Ренату Саншеш, поэтому они адаптировались быстрее, но всем остальным нужно время и положительные результаты, чтобы обрести уверенность. Если бы мы не выиграли матч, Колизей бы взорвался, поэтому мне пришлось рискнуть и выпускать Дибалу», — приводит слова тренера Football Italia.

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