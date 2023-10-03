Анчелотти высказался о небольшом количестве игрового времени у Модрича

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему Лука Модрич впервые с 2012 года провёл в запасе два матча мадридцев подряд.

«Модрич не имеет проблем с нами, у нас нет проблем с Лукой.

С ним всё хорошо. Он не играл, но это может измениться в следующем матче. В одной игре Лука останется в запасе, в другой это могут быть Кроос, Тчуамени, Камавинга», – приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере».

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич впервые за 11 лет выступлений в составе «сливочных» провёл на скамейке запасных два матча подряд, не имея травм и дисквалификаций.

Напомним, Модрич перешёл в мадридский «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2012 года. За это время хорват принял участие в 495 матчах команды, в которых отметился 37 голами и 77 результативными передачами.