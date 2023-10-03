Оганесян: здорово, что российские сборные начинают пускать в Европу

Полузащитник«Оренбурга» и кандидат в сборную России Степан Оганесян о возможном возвращении российских команд в международные состязания.

«Я верю в этом. Думаю, все этого ждут с нетерпением. Для ребят из сборной U17 это (допуск в международные турниры. — Прим. «Чемпионата») очень здорово. Наверное, это действительно какие-то звоночки к тому, что потихоньку начинают пускать российские сборные. Со временем, думаю, пустят и клубы», — рассказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

26 сентября исполком УЕФА принял решение о частичной отмене бана для российских сборных. Послабление санкций касается юношеских команд U17, причём как женских, так и мужских.

Россия сможет сыграть в отборе к чемпионату Европы — 2024: мужской турнир примет Кипр (с 20 мая по 5 июня), а женский – Швеция (май).

Некоторые сборные отказались участвовать в турнире с Россией. Среди таких команд — Англия, Украина, Швеция, Польша, Латвия, Дания и Литва. Всего бойкот объявили 10 сборных.