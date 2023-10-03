Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мудрик – 7-й украинец, забивший в АПЛ

Мудрик – 7-й украинец, забивший в АПЛ
Комментарии

В рамках 7-го тура АПЛ украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик отличился голом в ворота «Фулхэма». Матч завершился победой «Челси» со счётом 2:0.

Для украинца этот гол стал дебютным в рамках АПЛ. Мудрик – 7-й украинец, которому удалось забить в матче высшего дивизиона чемпионатов Англии.

Украинцы, которые забивали в рамках АПЛ:

1. Сергей Ребров («Тоттенхэм»)

2. Андрей Шевченко («Челси»)

3. Андрей Воронин («Ливерпуль»)

4. Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»)

5. Виталий Миколенко («Эвертон»)

6. Александр Зинченко («Арсенал»)

7. Михаил Мудрик («Челси»)

После семи туров АПЛ «Челси» занимает 11 место с 8 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (18 очков).

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» в январе 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2031 года.

Материалы по теме
Почеттино рассказал, почему заменил Мудрика после дебютного гола за «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android