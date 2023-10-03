Мудрик – 7-й украинец, забивший в АПЛ

В рамках 7-го тура АПЛ украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик отличился голом в ворота «Фулхэма». Матч завершился победой «Челси» со счётом 2:0.

Для украинца этот гол стал дебютным в рамках АПЛ. Мудрик – 7-й украинец, которому удалось забить в матче высшего дивизиона чемпионатов Англии.

Украинцы, которые забивали в рамках АПЛ:

1. Сергей Ребров («Тоттенхэм»)

2. Андрей Шевченко («Челси»)

3. Андрей Воронин («Ливерпуль»)

4. Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»)

5. Виталий Миколенко («Эвертон»)

6. Александр Зинченко («Арсенал»)

7. Михаил Мудрик («Челси»)

После семи туров АПЛ «Челси» занимает 11 место с 8 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (18 очков).

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» в январе 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2031 года.