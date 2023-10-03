Невилл – о критике судейства «Ливерпулем»: «Извините, мы облажались», – было достаточно

Бывший игрок сборной Англии Гарри Невилл не оценил заявление «Ливерпуля» с критикой судейства в матче против «Тоттенхэма» (1:2) в рамках 7-го тура АПЛ.

«Юрген Клопп отлично справился с ситуацией после игры. Большинство фанатов с пониманием отнеслись к произошедшему и признали, что это было неправильно.

Однако заявление «Ливерпуля» – ошибка! Разговоры о рассмотрении всех вариантов и фраза про спортивную честность — опасны, это звучит размыто и агрессивно.

«Извините, мы облажались», – этого было достаточно! Я говорил об этом в прошлый вечер. Извинения следует уважать, а не недооценивать. Это мгновенная реакция, которая всегда может быть неправильной, но я в этом уверен», – написал Невилл в своем «Твиттере».