Владелец «Интер Майами» о подписании Леонеля Месси: я никогда не терял веры

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал, как проходило подписание вингера Леонеля Месси в клуб.

«Я всегда стремился подписать Лео. Все говорили мне, что я сошёл с ума, думая, что он перейдёт в «Интер Майами». Что может быть лучше, если лучший игрок мира сможет приехать в Майами, где он сможет наслаждаться со своей женой, со своими детьми.

В 2019 году я организовал встречу с Хорхе Месси. Там мы с Дэвидом Бекхэмом в течение трёх часов рассказывали Хорхе о проекте в Майами. Я сказал ему: «У твоего сына будет шанс создать новое наследие, потому что он сможет изменить вид спорта в стране», а это дается спортсмену очень редко.

Я постоянно поддерживал связь с Хорхе. Потребовалось четыре с половиной года, чтобы убедить Лионеля и заставить его принять решение вместе со своей семьей. Я никогда не терял веры. Я был убежден, что Лионель Месси приедет, я видел, что есть большая вероятность после чемпионата мира, и в январе или феврале что-то закроют», — приводит слова Маса Marca.

Месси перешёл в «Интер Майми» из ПСЖ в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт 36-летнего футболиста с клубом рассчитан до зимы 2025 года.

В нынешнем сезоне аргентинец сыграл 14 матчей, забил 11 мячей и отдал 3 голевых передачи.