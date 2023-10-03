Каррагер: состав «Челси» позволяет им бороться максимум за топ-4

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о составе лондонского «Челси».

«Очень редко удаётся выпустить 11 лучших игроков на поле, а «Челси» серьёзно пострадал из-за травм.

Их состав позволяет им в лучшем случае бороться за попадание в четвёрку лучших. Если вы хотите сказать, что это лучший состав «Челси» после того, как они потратили £ 1 млрд… Этой команде всё равно нужны ещё как минимум четыре топ-игрока, чтобы у них был хоть какой-то шанс догнать «Манчестер Сити».

Вратарь недостаточно хорош, центральный нападающий недостаточно хорош, им нужен центральный защитник и, возможно, ещё один игрок в полузащиту.

Мысль о том, что «Челси» потратил более £ 1 млрд и всё ещё на половину команды отстаёт от борьбы за титул чемпиона Премьер-лиги, ошеломляет», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.