Ибрагимович: секс лучше забитых голов. Кто думает иначе, у того проблемы

Бывший нападающий «Интера», «Милана», «Ювентуса», «ПСЖ» и «Барселоны» Златан Ибрагимович сравнил секс с забитыми голами не в пользу последних.

«Секс лучше. У любого, кто думает иначе, есть проблемы с сексом, ему стоит обратиться за помощью», — приводит слова Ибрагимовича Sportface.

Напомним, швед завершил карьеру минувшим летом. Профессионально Златан начал играть в 1999 году и в итоге посвятил футболу более 24 лет жизни. В составе «Аякса» форвард становился двукратным чемпионом Нидерландов, с «Интером» трижды выигрывал Серию А, в «Барселоне» побеждал в Ла Лиге.

Одним из немногих клубных турниров, которые так и не покорились Ибрагимовичу, является Лига чемпионов. Шведский нападающий за время своей долгой карьеры так и не стал победителем этого соревнования.