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Кварацхелия: я благодарен Спаллетти, он поверил в меня и реализовал мой потенциал

Кварацхелия: я благодарен Спаллетти, он поверил в меня и реализовал мой потенциал
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о том, как на него повлиял экс-тренер неаполитанского клуба Лучано Спаллетти.

«Прежде всего, я должен поблагодарить Спаллетти, поскольку он поверил в меня и реализовал мой потенциал. У меня никогда не хватит слов, чтобы выразить ему свою благодарность. Время от времени я общаюсь с ним, он продолжает поддерживать нас», — приводит слова Кварацхелии AS.

Напомним, в минувшем сезоне под руководством Спаллетти «Наполи» стал чемпионом Италии впервые с 1990 года. Кварацхелия внёс существенный вклад в эту победу команды, забив 12 голов и отдав 10 результативных передач в Серии А.

Сегодня, 3 октября, в матче группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с мадридским «Реалом». Игра начнётся в 22:00 мск.

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