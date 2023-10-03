Кварацхелия: я благодарен Спаллетти, он поверил в меня и реализовал мой потенциал

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о том, как на него повлиял экс-тренер неаполитанского клуба Лучано Спаллетти.

«Прежде всего, я должен поблагодарить Спаллетти, поскольку он поверил в меня и реализовал мой потенциал. У меня никогда не хватит слов, чтобы выразить ему свою благодарность. Время от времени я общаюсь с ним, он продолжает поддерживать нас», — приводит слова Кварацхелии AS.

Напомним, в минувшем сезоне под руководством Спаллетти «Наполи» стал чемпионом Италии впервые с 1990 года. Кварацхелия внёс существенный вклад в эту победу команды, забив 12 голов и отдав 10 результативных передач в Серии А.

Сегодня, 3 октября, в матче группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с мадридским «Реалом». Игра начнётся в 22:00 мск.